Soto pide la salida del actual Comité Disciplinario

Redacción – El gerente general florense, Jafet Soto, dejó saber su enorme molestia con el Comité Disciplinario y afirma que al Herediano lo miden diferente, ya que no juzgan al técnico Jeaustin Campos del Saprissa, que trató a un árbitro de inepto.

Soto Molina no se guardó nada y atacó con todo al comité encargado de poner las sanciones a los protagonistas de la primera división, ya que castigaron por medio del vídeo a Fernán Faerron, luego de que mordiera a un jugador del Santos.

Faerron fue castigado con tres partidos. Esa situación generó un enorme enojo en el directivo del equipo florense, ya que asegura que cuando es Saprissa no sancionan a nadie, recordando acciones polémicas de Guzmán y Waston en el pasado Clásico Nacional.

Jafet Soto habló con Teletica Radio y señala que todo el Comité Disciplinario debería de renunciar, debido que no imparciales a la hora de dar a conocer castigos fecha a fecha.

«Creo que deja mucho que desear el Comité Disciplinario y me parece que se tienen que ir, ya tienen mucho tiempo, sus decisiones no son imparciales, si no parcializadas porque no se juzga la acción de Waston o la de David Guzmán en el Clásico Nacional también, si se juzga ese tipo de acciones (Mordisco de Faerron) no se juzga a un técnico que le dice inepto a un árbitro, creo que se tienen que ir ya y por el bien del fútbol, ese Comité Disciplinario debería de renunciar. Nos deben tratar igual a todos, nosotros en Herediano nunca hemos ganado nada», afirmó Jafet Soto a Teletica Radio.