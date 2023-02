Campos se mostró inquieto por su expulsión

Redacción- El experimentado entrenador morado, Jeaustin Campos dijo en conferencia de prensa que el trabajo del arbitraje se lleva un 9, ya que solo no logra explicarse el porque de su expulsión.

Campos resaltó que en los primeros 12 minutos tenían que haber liquidado el partido, ya que contaron con seis o siete chances claras de gol y que por la falta de puntería no pudieron adelantarse en el marcador.

Jeaustin añadió que la nota de Pedro Navarro y su cuerpo arbitral se llevó un 9 de calificación, debido a que Jeaustin Campos sigue sin explicarse como lo expulsaron ya que nunca le faltó el respeto a nadie.

«En los primeros 12 minutos era para liquidar el partido, el marcador debió haber sido al revés, al arbitraje le pongo un 9, solo no sé porque me expulsaron, pero el resultado es completamente responsabilidad de nosotros. Quizá si hubiéramos liquidado el partido en los primeros minutos no se hubiera presentado el apagón, el partido lo perdimos nosotros», afirmó Jeaustin Campos a FUTV.

#ConferenciaDePrensa || 🗣 Jeaustin Campos: "El marcador debió ser al revés… si nosotros liquidamos el partido con suerte ni apagón". pic.twitter.com/A4sBkrO56w — FUTV (@FUTVCR) February 23, 2023

Seguidamente, el estratega tibaseño recalcó que el resultado final del juego, es culpa total de jugadores y cuerpo técnico ya que todos cometieron errores y tuvieron desconcentraciones que les costó caro al final del compromiso.

Por otra parte, Campos cerró diciendo que si hubieran tenido más claridad en la definición no hubieran sufrido como sufrieron y con la cantidad de goles que recibieron la culpa es 100% de los presentes en el estadio Coyella Fonseca.