Campos considera como un porterazo a Alvarado

Redacción – El polémico entrenador del Monstruo, Jeaustin Campos, asegura que muchos pueden considerar que después de Keylor Navas, el mejor arquero de Costa Rica es Esteban Alvarado, quién recientemente llegó a reforzar al Saprissa.

Campos cree que Esteban es un porterazo, pero el timonel no oculta que hay jóvenes arqueros como Kevin Chamorro, quién a sus 22 años se ha consolidado en el arco del Campeón Nacional permitiendo solo un gol en las primeras cinco jornadas del certamen.

Esos números demuestran que Alvarado no la tendrá nada sencilla en Saprissa, ya que deberá competir contra el oriundo de Sardinal, Carrillo, Guanacaste, que a pesar de su edad ha demostrado una enorme jerarquía bajo palos.

Jeaustin Campos afirma que «dejará que los patos naden», dando a entender que dejará que ambos equipos compitan por el puesto. Incluso, en el 2007 el timonel morado confío en un joven llamado Keylor Navas, lo demás ya es historia.

«El tema de Esteban Alvarado, que puede ser un porterazo también y pueden considerar que después de Keylor Navas, viene Esteban Alvarado, pero no podemos dejar de lado que vienen porteros jóvenes que lo han hecho. Hace no sé cuántos años, yo consolidé a Navas por encima de José Francisco Porras, él fue al Mundial de Alemania 2006 y a finales del 2007 ya estaba atajando Keylor, me crucificaron también pero Navas salió de ahí con 21 años, así como Kevin Chamorro y vean donde está Keylor, dentro de lo injusto que es el fútbol he tratado de tener un poco más de justicia cuando lo amerita verdad», afirmó Jeaustin Campos.

A pesar de lo que diga el DT del Saprissa, la afición morada espera que Alvarado debute pronto con el club, ya que son conscientes de la gran calidad de Esteban.