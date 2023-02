Campos denuncia que los rivales siempre buscan un souvenir de Waston

Redacción – El entrenador del Monstruo, Jeaustin Campos, dice que en el Deportivo Saprissa no se han visto beneficiados por el arbitraje en el torneo tico y que más bien han sido recibido de mala forma por los árbitros en el inicio del certamen.

Campos le respondió a Juan Carlos Herrera, preparador físico del León, que dijo días atrás que cada vez que La Liga iba a La Cueva «pasaban cositas que beneficiaban al equipo local», lo cuál fue desmentido por el entrenador.

Incluso, el timonel del Saprissa señala que con las cosas que les ha tocado lidiar en el campeonato, el personero del León estaría en un hospital con suero. Además, el líder del camerino morado señala que nunca ha visto en clásicos jugadas polémicas en clásicos.

Fiel a su estilo, Campos también denuncia que todos los rivales siempre buscan un souvenir de Kendall Waston, ya que siempre buscan tener su camiseta por lo incomodo que es marcar al defensor de 1,96 metros de altura.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y considera que no ha visto en los últimos partidos lo que acusa el preparador físico de La Liga días atrás.

«Es amigo mío, pero con lo que hemos vivido nosotros con el arbitraje, ya lo estaría sacando del hospital con suero (Juan Carlos Herrera) por como nos ha recibido el arbitraje en este torneo, mi Juan Carlos le estarían dando la salida del hospital a mediodía. En realidad yo no he visto eso, en mi historia en clásicos y campeonatos, no he tenido situaciones como si fue gol o no, si fue mano o no, gracias a Dios no me ha tocado.

Si ustedes (la prensa) no les parece lo del arbitraje, que favorecieron a La Liga o Saprissa, siento que no hay equivocaciones, yo podría decir que Kendall Waston es el más sancionado en el área cuando juega los tiros de esquina, le han sacado más amarillas a él que ninguno otro, creo que todos los rivales quieren un souvenir de Kendall porque quieren llevarse su camiseta, podría decir que las faltas que le hacen a Zamora.

Penales que no pitan a Waston, entonces creo que hay muchas cosas que uno podría estar hablando y en los últimos partidos el arbitraje no he tenido ese protagonismo, el viernes el árbitro ojalá vaya bien iluminado y haga un buen trabajo, no he visto en los últimos partidos que fuera tan evidente como mi Juan Carlos lo quiere decir», afirmó Jeaustin Campos.