VAR podría estar habilitado en el país para el segundo semestre del año

Redacción – El técnico del Monstruo, Jeaustin Campos, espera que el ojalá se concrete la llegada del VAR al fútbol nacional, ya que así no se decidirá por las redes sociales a quién se benefició o perjudicó el árbitro en los partidos que tengan polémica.

Campos afirma que algún momento deben llegar al fútbol tico las herramientas tecnológicas y ver los grandes esfuerzos de la Fedefútbol por tenerlo habilitado para el segundo semestre del 2023 ilusiona a muchos.

Eso sí, Jeaustin está preocupado que sea «VAR Light», ya que aunque mismo cumple la misma función del tradicional, no cuenta con la misma cantidad de cámaras, así como la utilización de equipos más sencillos, tampoco se necesita de operadores certificados.

Dicho VAR que llegará al país ya fue implementado en Guatemala. Ahora se busca tener en Costa Rica y será gracias a la empresa Vokkero de Estados Unidos, que ha agilizado las negociaciones con el equipo de trabajo de la Federación.

Por ello, el estratega de 51 años espera que los que lleguen a operar el mismo estén bien capacitados, con el fin de evitar controversias que lleguen hacer polémicas que influyan en resultados de partidos o se den cosas indebidas que den de que hablar.

«La tecnológica en algún momento tiene que venir aquí, me preocupa lo VAR light, porque tendríamos más dudas que certezas. Ojalá venga el VAR, así ya no decidiremos por redes sociales a quién beneficia o a quién no, algunas cosas y situaciones, entradas, faltas o fueras de juego, me preocupa lo light de la tecnología y también tiene que haber gente muy capacitada para tener ese tipo de tecnología», afirmó Jeaustin Campos.