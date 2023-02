Giacone asegura estar agradecido por esfuerzo de sus pupilos

Redacción – Sin ningún tipo de reparo, José Giacone le tiró con todo al Saprissa por jugar con línea de cinco y pedir que terminara el partido que ganaron los morados con marcador 2-1 en La Cueva, donde se vio un conjunto del Sporting FC aguerrido.

Giacone criticó la forma de jugar del Monstruo, que parecía equipo chico en su casa debido que fueron los josefinos que fueron los que terminaron presionando.

Desde la óptica del timonel argentino, sus pupilos del Sporting FC dejaron todo en la cancha y por eso sintió impotencia al perder en San Juan de Tibás, ya que su equipo mostró carácter e ímpetu para estar a la altura del juego.

José Giacone habló en conferencia de prensa y afirma que los morados terminaron pidiendo tiempo en su casa, dejando claro que Sporting va por el camino correcto.

«Yo felicité a mis jugadores, no estoy molesto. Estoy agradecido porque se mataron adentro de la cancha, lo que pasa es que me da impotencia porque perdimos, pero no pudimos sacar el resultado. Demostramos que estamos a la altura, ¿Qué hizo Saprissa los últimos minutos? Saprissa metió línea de cinco y pedía que terminara el partido, antes nos comíamos cuatro o cinco, Saprissa metió línea de cinco y hacía tiempo, Chamarro fue amonestado porque perdió tres minutos, entonces parece que Sporting viene haciendo bien las cosas, los jugadores se mataron adentro», afirmó José Giacone.