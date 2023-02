Pérez ha tenido una buena adaptación en Alajuelense

Redacción – El joven defensor manudo, Juan Luis Pérez, atribuye el gran nivel de La Liga en el inicio del Clausura 2023 a trabajos a consciencia al mando de Andrés Carevic, quién poco a poco ha empezado a cautivar otra vez a la afición rojinegra.

Pérez considera al argentino como un gran entrenador, lo cuál ha hecho que en el grupo estén 100% enfocados en realizar una gran labor fecha a fecha.

Para el zaguero de 23 años estar en Alajuelense es especial, ya que todos los jugadores lo han recibido muy bien, lo que tiene motivado al oriundo de San Carlos que eso sí, no ha jugado mucho minutos en las primeras cinco jornadas solo suma dos minutos.

La adaptación de Pérez ha sido buena y por eso, el defensor espera estar listo cuando Carevic lo necesite en acción con La Liga, institución que califica de tener grandes jugadores y por eso no es casualidad el gran inicio que han tenido.

«Sabemos que don Andrés es un gran entrenador, siempre trabajamos fuerte y a consciencia cada uno de nosotros, tenemos la idea clara que es lo que siempre se ocupa en el equipo, gracias a Dios se han dado todos estos resultados. Yo sabía que La Liga es una gran institución con grandes jugadores, estoy trabajando fuerte y preparándome de la mejor manera porque en algún momento me va tocar y poder aportar al equipo, me he sentido bastante bien y me llevo bien con todos», afirmó Juan Luis Pérez.

En este inicio de torneo, Pérez le ha tocado ser suplente de Alexis Gamboa y Pipo González, quiénes son los defensores centrales titulares del León.