Redacción- De acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Cartago, actualmente se está Investigando al jugador del Club Sport Cartaginés Jeikel Venegas por aparente abuso sexual.

Dicha causa fue abierta en el 2022 y con el expediente 22-000079-1360-PE, en el que se indica que el abuso sexual fue contra una persona mayor de edad.

Declaraciones de Venegas

El medio digital CRhoy conversó con el jugador Jeikel Venegas y aseguró que sí sabe de la denuncia pero que se encuentra tranquilo porque no ha cometido ningún delito.

«Es algo falso. Yo se los voy a decir clarito, yo no he cometido ningún delito de nada. Estoy muy tranquilo, es algo que me quieren hacer un daño. Pero igual es algo que se va a resolver este mes». Confirmó Venegas.