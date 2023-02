Redacción-Un año lectivo recién empezó, con muchas ilusiones para miles de niños y sus padres, pero la alegría solo le duraron unas pocas horas cuando por medio de un mensaje de texto y correos electrónicos les informaron que ya no recibirían ayudas económicas.

En la primera semana del curso lectivo 2023, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) envió cientos de mensajes a las familias para comunicarles la difícil noticia.

El mensaje dice: «Buenas tardes, Se informa que por nuevos criterios sobre Avancemos (nombre del menor) no seguirá recibiendo el beneficio. Consultas al 8000004627.

Los padres se quedaron extrañados pues afirman que las situaciones económicas de ellos no han cambiado, y la noticia les tomó por sorpresa.

«Yo soy una mujer viuda, madre de una niña de primaria y mis ingresos económicos son de una pensión que dejó mi esposo y no tengo ni casa propia. Ayer recibí este mensaje y me di la vuelta en el IMAS y lo que dijeron fue que me sacaron de la categoría de pobreza y pobreza extrema y que ya no me van a ayudar, donde mi situación económica no ha cambiado. Y me mandaron a completar un formulario en línea para ver si me vuelven a ayudar», comentó Yuliana una afectada al medio.

Fue tan solo hace una semana que el IMAS anunció con bombos y platillos que el 31 de enero realizaría un total de 250.000 transferencias monetarias condicionadas del Programa Avancemos y comunicaba que en el transcurso del 2023 esperaba beneficiar a un total de 274.000 personas más, pero ahora deja a cientos de estudiantes sin beca.

Según el IMAS, las becas de Avancemos son para coadyuvar a la inclusión, la permanencia, la asistencia y la reincorporación al sistema educativo mediante el otorgamiento de una ayuda económica a los estudiantes de familias en situación de pobreza o vulnerabilidad.

Los estudiantes de primaria reciben ¢18 mil mensuales; los que cursan la secundaria perciben ¢30 mil (sétimo, octavo y noveno año) y ¢40 mil (décimo, undécimo y duodécimo).

Los nuevos criterios fueron establecidos por el Consejo de Coordinación de Avancemos -integrado por las personas jerarcas del Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)para priorizar las personas beneficiarias del Programa Avancemos. Dicha decisión se acordó en sesión ordinaria de esta instancia, el 21 de octubre del 2022.

El IMAS informó tras un consulta de este medio dijo que para el 2023 Avancemos se otorgará exclusivamente a estudiantes de los niveles de primaria y secundaria que se encuentren en pobreza extrema o pobreza.

«Cabe resaltar que la condición de pobreza extrema o pobreza es determinada por el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE). Estas poblaciones son las que corren más riesgo de exclusión educativa, y no recibir ese subsidio conllevaría a que las personas estudiantes, así como los hogares en los que viven, tengan una afectación en su nivel económico y social.

Por otra parte, el escenario que el país enfrenta hace que el Gobierno busque hacer un uso más eficiente de los recursos públicos, por lo que es esencial definir enfoques de priorización. Esto se traduce en dirigir los recursos a aquellas poblaciones que se encuentran en una situación de mayor riesgo, medida que no solo es relacionada al Programa Avancemos, sino a todos los programas sociales», dieron a conocer en el IMAS.

Por otra parte, desconocen cuántos niños y adolescentes dejarán de percibir este dinero al quitarles las becas de Avancemos e informaron que están generando un padrón para conocer el dato.