Torres escribió su nombre en letras de oro de la historia morada

Redacción – El respetado capitán del Saprissa, Mariano Torres, asegura que en el Monstruo han demostrado mucha personalidad y por eso no se bajonean que si les meten un gol en un partido del campeonato.

Torres destacó la garra del cuadro morado para vencer 2-1 a Sporting en la fecha pasada, ya que firmaron una remontada en Tibás para así demostrar que están para grandes cosas en el certamen, ya que ya se ubican en el segundo puesto con 21 puntos.

Volver a estar a solo dos puntos del liderato que tiene La Liga motiva a los saprissistas, que nunca se van a dar por vencidos, por lo que siempre irán en busca de ganar cueste lo que cueste, ya sea de visita o de local.

Incluso, ese juego ante los albinegros quedará en la memoria de Mariano, que se convirtió en el argentino con más goles con Saprissa. Por ello, el capitán del Monstruo habló con la prensa y destacó que nunca se imaginó hacer tanta historia en el club.

«Saprissa tiene mucha personalidad, no se bajonea ni nos meten un gol, que sale a buscar el marcador y tratar de dar vuelta al partido como lo hicimos ante Sporting FC, eso es algo importante para el grupo. Yo personalmente no me imaginaba marcar tanta historia en Saprissa, me pone feliz pero lo más importante es que el equipo gane y que sigamos consiguiendo títulos», afirmó Mariano Torres a Zona Técnica.