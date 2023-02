Torres está cansado que las luces del estadio guadalupano siempre fallen

Redacción – El respetado capitán del Saprissa, Mariano Torres, asegura que siempre que el Monstruo visita el Estadio Colleya Fonseca pasa algo y se apagan las luces del escenario, lo cuál genera retrasos en los encuentros.

En las últimas visitas del cuadro morado al equipo que nació grande en el reducto ubicado en Guadalupe se han dado apagonazos, que han generado retrasos y situaciones que han disgustado mucho a los protagonistas.

Esta ocasión fue al minuto 25, que una de las torres del estadio falló, generando que el compromiso se detuviera por más de media hora, todo por causa de que había un breaker que estaba fallando. Ese hecho golpeó al Saprissa que fue goleado 4-1.

Lo más curioso fue que un aficionado del Saprissa, quién responde al nombre de Alex Campos, vecino de Tres Ríos de Cartago y gracias a su labor como electricista pudo solucionar la situación, ganándose el aplausos de los aficionados.

Mariano Torres señala que la culpa es de la Unafut, ya que permiten jugar partidos en estadios donde se apagan las luces en juegos importantes.

«Después del parón se complicó y siempre que venimos al Colleya Fonseca algo pasa y se apagan las luces, eso no es normal pero Herediano no tiene culpa de esto, el que tiene la culpa es UNAFUT, que permite que juguemos en estos estadios, que cada vez que el partido esta parejo se apaga la luz, cuando se están enfrentando dos equipos grandes no pueden pasar este tipo de situaciones, entonces hay que ver eso cada vez que venimos acá se apagan las luces», afirmó Mariano Torres.