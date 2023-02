Martínez se ha adaptado muy bien en Alajuelense

Redacción – El lateral derecho del León, Carlos Martínez, afirma que estar en un equipo tan profesional como La Liga lo cambiado mucho a nivel futbolístico, gracias a que juega al lado de futbolistas muy buenos que lo ayudan a crecer de gran forma.

Martínez está encantado de forma parte del Equipo de su Gente, donde compite por un lugar con Yael López para adueñarse de la banda derecha. Esa competencia motiva al mundialista en Catar 2022 con La Sele, que considera como un sueña estar en el León.

Para el lateral de 23 años, estar en Alajuelense conlleva responsabilidades que busca cumplir siempre a la perfección, así como su familia que vela por el bienestar del futbolista que ya registra 162 minutos en dos partidos disputados.

Aunque todavía no ha podido ganarse un puesto por completo en La Liga, Martínez no baja la guardia y exige al máximo a Yael, quién de momento está cumpliendo bien.

Carlos Martínez habló con la prensa deportiva y señala que trata de aprender lo máximo que pueda en el cuadro erizo, ya que tiene a su alrededor jugadores muy buenos.

«Estoy cerca de mi casa, salgo desde muy temprano salí a otro continente, ahora logro estar más en mi casa y participar en un equipo tan profesional como La Liga, un equipo tan grande y creo que es un sueño siempre desde pequeño estar en un equipo como este, así como responsabilidades que conlleva no solo personalmente, si no que con mi familia, ellos se han tenido que involucrar en responsabilidades del equipo, en ayudarme a cuidarme más y hasta en lo que ellos escriben en redes sociales.

Creo que me considero una persona tranquila, que tal vez no ha cambiado mucho su forma de vivir, siempre he sido una persona de casa. A nivel futbolístico, La Liga me ha cambiado mucho, juego al lado de futbolistas muy buenos, he estado intentando aprender lo mejor de ellos de jugadores mundialistas y que han estado en el exterior, intento aprender lo máximo de ellos», afirmó Carlos Martínez a Teletica Radio.