Agradeció a los que lo entienden y a los que no

Redacción– Luego de comenzar el año, no de la mejor manera, Bad Bunny aparece de nuevo en redes sociales.

El puertorriqueño estuvo envuelto en una polémica con una fan, al botar su celular al mar, a comienzos de este 2023.

Sin embargo, estuvo nominado a los premios Grammys, donde hizo su aparición e inauguró con una presentación dedicada a su país Puerto Rico.

El cantante estuvo nominado al premio como mejor álbum, no obstante, el premio se lo llevó la cantante británica, Adele.

«La palabra más bonita que existe es: GRACIAS. Soy agradecido con Dios, con la vida, con el amor que recibo. Agradecido de poder vivir momentos que nunca imaginé. Agradecido de las personas que me quieren de verdad, los que me apoyan genuinamente, los que me entienden y por los que no también. Agradecido de poder hacer lo que mas amo, MÚSICA. Me siento feliz, me siento orgulloso de mi y por eso doy GRACIAS», agregó.

Ante el apoyo incondicional de sus fans, «Benito», quiso agradecerles con una publicación en su Instagram.