Un equipo de la NASA ha descubierto en la superficie de Marte una figura que parece la de un oso.

Asimismo, la imagen ha sido captada por la cámara HiRISE, que está ubicada en la nave espacial Mars Reconnaissance Orbiter.

Para muchas personas la imagen parece la cara de un oso. Este fenómeno se conoce como pareidolia, que consiste en reconocer patrones significativos, como caras o cuerpos, y aleatorios.

Esta curiosa imagen tiene su explicación científica. Alfred McEwen, investigador principal de HiRISE, ha señalado que la imagen representa una colina con una estructura de colapso en forma de V (la nariz), dos cráteres (los ojos) y un patrón de fractura circular (la cabeza)».

De acuerdo a lo que ha explicado McEwen, la nariz y la boca se originaron por el colapso de una estructura en forma de V y los ojos se formaron a partir de dos cráteres.

HiPOD: A Bear on Mars?

This feature looks a bit like a bear’s face. What is it really?

More: https://t.co/MpLQBg38ur

NASA/JPL-Caltech/UArizona#Mars #science #NASA https://t.co/2WUNquTUZH pic.twitter.com/1k2ZnLcJ5o

— HiRISE: Beautiful Mars (NASA) (@HiRISE) January 25, 2023