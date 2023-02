Rojas nunca ha pensado el costo real del Monstruo

Redacción – El presidente del Monstruo, Juan Carlos Rojas, dice que el costo del Deportivo Saprissa es invaluable, por eso deja claro que la tarea de Horizonte Morado como dueños es ser es custodios de todo lo que representa el equipo más grande del país.

Rojas señala que el Saprissa no tiene precio e incluso nunca se ha puesto pensar en ese tema, ya que el mandamás señala que pese que tiene una estructura societaria, los directivos se deben ajustar a lo que les diga o pida la afición.

Hace unos días, Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, señaló a yashin digital que el costo del equipo de la Vieja Metrópoli era de alrededor de $13 millones, debido por todo lo que ha invertido desde su llegada al cuadro brumoso.

Juan Carlos Rojas habló en conferencia de prensa y afirma que lo que deben hacer en la directiva morada es tener al club en buen camino para que en el futuro dentro de 30 o 50 años lleguen otros dueños y se encuentran al Saprissa en buenas condiciones.

«A mí criterio es invaluable el Saprissa, no sé, no me he puesto a pensar en eso, este tipo de instituciones y marca lo que representa ponerle precio es muy difícil, siento que el rol del dueño de un club en caso de Cartaginés y Saprissa, uno es más un custodio de lo que creo que es un bien público porque al final si hay una estructura societaria, nosotros nos debemos a la afición, Saprissa es lo que es por su afición y entre más afición tiene más responsabilidad tiene, el rol nuestro es de custodios y eso lo creo firmemente, hay una responsabilidad a quién sea que sea el dueño de aquí a 30 o 50 años, uno tiene que entregar al club mejor de como se lo encontró y estar siempre pensando en la afición, el rol es de custodios y eso yo me lo tomo muy en serio», afirmó Juan Carlos Rojas.