Galo se ha mantenido haciendo cursos de inglés

Redacción – Tras su sanción de un año por dar positivo por dopaje, Orlando Galo se mantiene alejado de las canchas y asegura que en la calle adultos le dicen que se ha metido cosas, las cuáles asegura nunca las ha usado.

Galo fue notificado en noviembre del 2022 e inicios de diciembre se le indicó que estaría un período de 12 meses fuera del fútbol, luego de recibir un resultado adverso en las pruebas analíticas, dando positivo por clostebol que suele encontrarse en cremas.

Dichas pruebas se le hicieron al nacional en la gira de La Sele por suelo asiático antes del Mundial de Catar 2022 donde los ticos jugaron ante Corea del Sur y Uzbekistán. Incluso, eso generó que Orlando quedara fuera de la cita universal.

Ya han pasado un poco más de tres meses desde que inició su castigo y el futbolista se acostumbra a estar lejos de las canchas, por eso ha aprovechado para hacer cursos de inglés y ya tiene más de 90 días sin ver a sus compañeros.

Orlando Galo habló con Deportes Repretel y asegura que los niños le dicen que se perdió Catar 2022 por un crema, asimismo adultos le dicen que se metió cosas.

“Es complicado porque los niños por las noticias se enteran que Galo se puso una crema, y que un niño te diga en la cara que no pudiste ir al mundial por ponerte una crema son momentos difíciles porque es un niño el que te lo está diciendo. En la calle adultos me dicen que me he metido cosas que jamás en la vida he probado, pero en la vida hay muchas personas y hay quienes quieren que te levantes y otras que no”, afirmó Orlando Galo a Deportes Repretel.

Cabe resaltar, que el futbolista está muy agradecido con el Club Sport Herediano, que en ningún momento lo ha dejado solo y más bien lo ha ayudado con todo.