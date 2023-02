Guadalupanos son décimos de la tabla acumulada

Redacción – El entrenador guadalupano, Walter Centeno Corea, afirma que en el plantel de Guadalupe FC no salen a los partidos pensando en el descenso y que más bien siempre buscan estar concentrados para ir en busca de los puntos fecha a fecha.

Centeno sabe muy bien la incómoda situación en que están en el cuadro capitalino, donde son antepenúltimos con 19 puntos en la tabla acumulada, donde solo superan a Santos que tiene 17 unidades y Guanacasteca que está en el sótano con 14.

Esa situación ha hecho que los josefinos estén en busca de una mayor constancia, con el fin de alejarse de esa zona, por eso el timonel considera que sus jugadores deben mantener una buena energía y en la caída de 0-1 ante PFC no la tuvieron.

«Estoy consciente de la posición que estamos, no salgo a la cancha pensando eso o con la determinación de que sé que estoy ahí o el equipo está en un momento complicado, que todavía puede salir pero aún estamos ahí en lo del descenso. No hemos mantenido eso, llevamos dos partidos donde no me ha gustado el equipo, pero hay sensaciones malas ante Puntarenas, debemos mantener la energía y tener la cabeza siempre al 100%, ante PFC no la tuvimos bien», afirmó Paté Centeno.

Los josefinos han recibido muchas críticas, ya que en la fecha 4 golearon por 5-1 al Cartaginés y en la fecha 5 cayeron 0-1 ante Puntarenas FC, que con un solitario gol de Anthony Hernández celebraron en el Estadio Coyella Fonseca.

La idea del timonel es seguir potenciando al grupo para así poder seguir mejorando y de esa forma cosechar mejores resultados, con el fin de dejar atrás la inconsistencia.