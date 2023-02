Centeno revela que no le gustan las canchas sintéticas

Redacción – El entrenador de Guadalupe FC, Walter Centeno Corea, cuestiona el fútbol tico y dice que solo hay cuatro buenas canchas en la primera división del país.

Centeno afirma que no le gustan las canchas sintéticas ni tampoco gramillas naturales que no están en buen estado y un ejemplo de ello es la del Estadio Allen Rigioni de Grecia, que siempre ha sido criticada por sus irregularidades en su terreno.

Desde la óptica del Rey Paté, el Estadio Nacional, Fello Meza de Cartago, Morera Soto de La Liga y Saprissa Aymá del Monstruo son los únicos reductos que cuentan con buenas superficies para practicar buen fútbol en la máxima categoría.

Paté Centeno habló en conferencia de prensa y pide que se mejoren las gramillas del fútbol tico para que así se pueda desarrollar un mejor espectáculo en la división de honor.

«Creo que hay buenas canchas, pero para que hayan buenos espectáculos tienen que haber buenas canchas, Costa Rica se ha superado. Ya tenemos el Estadio Nacional, la de Cartago, la de Saprissa es buena cancha, la de Alajuela es una buena cancha, ya tenemos cuatro, las demás por lo que sea son sintéticas y entonces es muy difícil, hay gente que le gusta jugar en sintética, pero es cuestión de gustos, entre mejores canchas haya, entre mejor infraestructura haya nuestro fútbol va crecer. No me gustan las canchas sintéticas, ni las canchas naturales que no están en buen estado», afirmó Paté Centeno.