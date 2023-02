Paté está preocupado por el nivel de sus muchachos

Redacción – El entrenador guadalupano, Wálter Centeno Corea, afirma que desearía tener una varita mágica para meterse en la cabeza de sus jugadores y saber que piensan, con la única intensión de saber que piensan para así potenciar más su nivel.

Centeno se mostró inconforme por el empate de 1-1 de su equipo ante Guanacasteca, por lo que cuestiona a sus jugadores por jugar bien y ser contundentes un día, pero al siguiente partido bajan considerablemente su rendimiento.

Esa situación tiene inconforme al timonel capitalino, que no entiende como el estado de ánimo de sus jugadores cambia cada tres días. Incluso, el Rey Paté señala que buscará inculcarle la constancia a sus comandados para así no entrar en el típico «pobrecito».

Guadalupe ocupa la casilla 10 de la tabla acumulada con 23 puntos, lo cuál los mantiene con seis puntos de diferencia sobre Santos de Guápiles que es último con 17.

Wálter Centeno habló en conferencia de prensa y dejó saber su disgusto por el irregular rendimiento de sus jugadores en el campeonato de Clausura 2023.

«No podemos ser un día sí y otro no, esos picos que hablan yo los siento por supuesto, un día los jugadores hacen las cosas que tienen que hacer y después toman decisiones que uno dice que si es cierto, entonces ese es el momento donde uno dice que pasa. Si tuviera una varita mágica para meterme en la cabeza de estos jugadores míos lo haría para ver que piensan, porque no sé si tienen algún tipo de problema.

Porque el estado de ánimo les cambia cada tres días y no se dan cuenta que cada partido son cada semana o cada tres días, creo que por ahí, debemos meterles eso y quitarles eso, para que ellos no se estén justificando para no entrar en el pobrecito porque te lleva al fracaso, hay que ser más punzantes con ellos, recordarles en que están, que son y hacia donde quieren ir, deben dejar esos tabúes de un día sí y otro no, pero eso es meramente de ellos», afirmó Paté Centeno.