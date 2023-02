González no se guardó nada en contra de los referís

Redacción – El aguerrido defensor del León, Giancarlo «Pipo» González, se quejó con todo del arbitraje y señala que a puro pito metieron al área a Alajuelense.

González no se guardó nada tras la labor hecha por Juan Gabriel Calderón, quién realizó un trabajo que dio de que hablar en La Cueva, debido a sus fallos que generaron que gran parte de la prensa cuestionara con todo su labor impartiendo justicia.

Según el capitán de Alajuelense, cuando el partido todavía estaba 11 contra 11 era un juego, pero cuando los morados se quedaron con 10 tras la expulsión de Ariel Rodríguez al minuto 27 del primer tiempo todo cambió y a puro pito replegaron al León.

Pipo González habló con la prensa deportiva y señala que en la última jugada del partido se dio una jugada donde un saprissista merecía ser amonestado, pero Calderón no le mostró nada lo cuál generó un enorme malestar en el capitán erizo.

«Me dieron un golpe en la última jugada, no sacaron amarilla ni nada, entonces es fútbol y uno hay veces que no le gusta quejarse porque uno es metedor y eso, pero también hay que sacar las amarillas a los contrincantes cuando hacen faltas pesadas. No hablo del arbitraje, pero simplemente cuando eran once contra once era un partido, cuando ellos se quedaron con uno menos a puro pito nos metieron al área», afirmó Pipo González.