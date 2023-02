Mandatario destaca la labor hecha por la doctora de profesión en nueve meses encabezando el máximo ente del sector salud.

Redacción – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, destacó la gestión de Joselyn Chacón durante casi nueve meses a cargo del Ministerio de Salud.

La renuncia de la funcionaria ha generado una gran cantidad de reacciones, entre las que están las de varios diputados que ven positiva esta baja que sufre el Gobierno.

Ante esto el mandatario salió en defensa de la doctora de profesión, quien renunció a su puesto luego de ser una de las figuras más cuestionadas de la actual administración.

Dichas criticas generaron que el líder del Poder Ejecutivo saliera en defensa de la entonces jerarca en varias ocasiones.

Postura que repitió este miércoles al ser consultado sobre el tema de la renuncia, oportunidad que aprovechó para destacar lo realizado por Chacón desde el inicio de su labor en mayo del año pasado.

«Yo le llevo a cada ministro una hojita, y aquí traje la de doña Joselyn, de las cosas buenas que han hecho, las que están haciendo y las que están pendientes, y como yo vigilo, superviso, soy gerente en alguna medida, no solo presidente me di cuenta que en el caso de doña Joselyn, que digo, me duele muchísimo haberla perdido, ella había logrado de mayo a febrero 27 jonrones», aseguró el mandatario.