Retana atacó con todo a Juan Carlos Rojas

Redacción – El presidente florense, Juan Carlos Retana, crítica con todo a Juan Carlos Rojas, mandatario del Monstruo, a quién considera que está usando un discurso vacío hablando de imparcialidad cuando ni siquiera él la tiene al referirse a polémica arbitral.

Retana no se guardó nada y cree que lo todo lo que ha dicho Rojas es respetable, pero no lo comparte ya que se está abriendo un pésimo precedente, debido que tras la polémica con los referís le cambiaron el central al juego de San Carlos vs Saprissa.

Para el mandamás rojiamarillo, el jerarca morado no debería opinar de la filtración de los mensajes del chat de WhatsApp de los árbitros, que decían que iban a tener mano dura en contra de Jeaustin Campos, luego que ofendiera a Juan Gabriel Calderón.

Esto por causa que Rojas es el presidente del Saprissa y miembro del Comité Director, por eso todo lo que ha dicho el directivo morado se puede llegar malinterpretar, debido que en 24 horas le cambiaron el referí al duelo de los morados en Ciudad Quesada.

Juan Carlos Retana cree que se están condicionando el arbitraje, por eso en charla con Deportivas Columbia atacó al mandamás del Campeón Nacional por ser el abanderado de todo lo que ha sucedido con su aparente imparcialidad.

«Lo que diga don Juan Carlos Rojas es muy respetable y yo lo admiro como presidente, eso con todo respeto es un discurso vacío porque llega hablar de imparcialidad y él es el menos imparcial, porque como presidente de Saprissa y miembro del Comité Director, no debía haber dado una posición o estar participando en esto, excusarse del tema o que pusiera un tercero del tema. Imagínense que sale un castigo de parte del comité, pero ya don Juan Carlos dio un criterio y entonces no hay imparcialidad.

No podemos hablar de eso si no se practica. Creo que debemos dar el ejemplo, no es que no tiene derecho a criticar, si no que se canalice en las vías correctas. A estos efectos no puede ser que sea presidente del club y miembro del comité. Lo que se busca es condicionar el arbitraje, guste o no es la realidad. No podemos hablar de imparcialidad cuando no la practicamos, no he visto ninguna de las críticas que he presentado y no me han cambiado un árbitro en 24 horas, hasta ahora lo veo. Se le concede al equipo o al miembro del Comité Director, el abanderado de todo esto es el presidente del Saprissa», afirmó Juan Carlos Retana en Deportivas Columbia.