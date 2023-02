Redacción – ¡Qué orgullo! Gran actuación dan a Keylor Navas el «MVP» de la afición del Nottingham Forest, que está encantada de la gran labor del tico.

Navas cumplió con un trabajo de punto fino en el triunfo de 1-0 del Forest ante Leeds United, que se topó con la muralla tica a lo largo del partido.

Con cuatro intervenciones realmente sensacionales, Navas se ganó los aplausos de su nueva afición, que apenas en el debut del nacional ya fue coreado por su afición que vio como el «Halcón tico» voló con tapadas dignas de ver una y otra vez.

Nottingham publicó en sus redes sociales para elegir al jugador del partido, donde el tico compitió contra Brennan Johnson, Scott Mckenna y Willy Boly, pero estos no pudieron hacer mucho ya que Navas arrasó en las votaciones con un 81.3% de los votos.

It's time to vote your #NFFC Player of the Match! 💫

Ese gran nivel del tico fue crucial para el Nottingham, que con un gol obra de Brennan Johnson al minuto 21 y un Navas inspirado bajo palos lograron un triunfo vital que los coloca con 24 puntos en la casilla 13 de la Barclays Premier League.

El tico fue oficializado con el club apenas al pasado martes 31 de enero, el viernes 2 de febrero llegó a Inglaterra fue presentado y tuvo su primer entrenamiento, un día más tarde entrenó otra vez y ya este 5 de febrero debutó con una actuación extraordinaria.

Números de Navas en el partido:

A clean sheet and three points on his debut! 🙌

Keylor Navas is your #NFFC Player of the Match! ✨ pic.twitter.com/KteKJ6TZFy

— Nottingham Forest FC (@NFFC) February 5, 2023