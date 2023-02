Méndez no se quiere salir de su zona de confort

Redacción – El reconocido ex-árbitro nacional y analista arbitral, Ramón Luis Méndez, dice que le han ofrecido tomar las riendas de la Comisión de Arbitraje no menos de cinco veces, pero la ha rechazado debido que no le interesa trabajar en la misma.

Méndez deja claro que no ha aceptado liderar a los árbitros del país por decisión propia, ya que cree que es más lo que pierde que lo que gana.

Aunque eso sí, el también comentarista del programa Contragolpe de TD Más señala que él no dejará su actual trabajo para irse a la Comisión de Arbitraje, en la que si en algún momento llegaría no tendría jefe, ya que él lo sería.

Fiel a su estilo, Ramón Luis Méndez no se guardó nada y afirma que no ha aceptado ser el que toma las decisiones en la Comisión de Arbitraje, la cuál ha sido muy criticada en las últimas semanas debido a la pésima labor de los referís en los partidos.

«No estoy ahí porque no la he aceptado, me han ofrecido la Comisión de Arbitraje no menos de cinco veces, no me interesa. Este programa todo lo que ha levantado desde que yo llegué, me voy y se va de pique. Es más lo que pierdo que lo que gano. Si yo tuviera en la comisión no tengo jefe y como le voy a pedir permiso a alguien para hablarle a los árbitros», afirmó Ramón Luis Méndez en el programa Contragolpe de TD Más.

Ramón Luis Méndez dice que le han ofrecido cinco veces la Comisión de arbitraje pic.twitter.com/QE3PRxE5A5 — TD Más (@tdmas_cr) February 11, 2023

Actualmente, la comisión tiene como presidente a Randall Poveda quién se ha mantenido al margen de la polémica suscitada en las últimas semanas.