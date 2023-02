Adidas viste grandes potencias como España, Alemania y Argentina

Redacción – El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, sacó pecho en la presentación del nuevo uniforme de La Sele y afirma que a título personal se alegra muchísimo haber traído una marca tan prestigiosa como Adidas al país.

Villalobos no ocultó su gran felicidad por el arribo de la marca alemana a las selecciones nacionales, que ya no tienen nada que envidiarle a las grandes potencias que también son vestidas por Adidas, que presentó uniforme muy elegantes.

La primera indumentaria es roja en su mayoría con detalles en azul en el cuello y las tres rayas de la marca en la parte superior de las mangas. Mientras, que el segundo es blanco con detalles en dorados en el cuello y sutiles líneas verticales del mismo tono.

Cada camiseta tiene un costo de ₡67 mil 700 para adultos y ₡54 mil 990 para niños. Estos primeros diseños serán para el 2023, se espera que para el 2024 y 2025 salgan nuevos estilos, al igual que para el 2026 en caso de clasificar al Mundial de la FIFA.

Este trabajo fue en conjunto entre la Federación y la marca, que empezó a diseñar todo desde hace seis meses. Rodolfo Villalobos espera que Adidas se sienta orgullosa de vestir a Costa Rica, por eso no ocultó su enorme emoción.

«A título personal me alegra muchísimo haber traído Adidas al país y nivel de Federación de que todas nuestras selecciones se vistan con esta marca, solo grandes selecciones del planeta la visten y ser parte de ellos, nos compromete más para poder lucirla en los torneos internacionales, que no solo la afición se sienta orgullosa, si no que también la marca de la presencia que tengamos. Es primera vez que tenemos Adidas y veremos que pasa con el tema de venta de camisetas», afirmó Villalobos.

En las redes sociales, muchos ticos han dado su visto bueno a los uniformes de La Sele, principalmente al blanco que fue el más gustado por un gran sector de la afición.