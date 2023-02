Rojas no pudo ni siquiera debutar con el PFC

Redacción – El delantero hondureño, Roger Rojas, no seguirá formando parte del plantel del Puntarenas FC, ya que por causa de un procedimiento médico deberá hacer una pausa en su carrera deportiva alejándose provisionalmente de las canchas.

Rojas pidió al PFC no dar a conocer el procedimiento con el que deberá lidiar. Su firma con los porteños fue en noviembre, pero no pudo debutar en el Clausura 2023, ya que Alexander Vargas no lo había podido tomar en cuenta por factores administrativos

Pese a que no pudo darle alegrías a la afición naranja, el catracho está agradecido con la institución del club de la Perla del Pacífico, ya que tendrá que hacer un parón para poder mejorar su estado de salud.

Tras el procedimiento médico, Rojas tendrá un tiempo de recuperación de tres meses, luego de esto será evaluado medicamente, donde se determinará si el delantero podrá volver a las canchas.

«Les pido mucho respeto para mi y para mi familia en estos momentos, les pido de corazón que oren por mí, para que podamos sobrellevar esta noticia que nos ha golpeado a todos», afirmó Roger Rojas.

¡FUERZA RORO! Toda la familia de Puntarenas FC está y estará siempre a tu lado brindándote apoyo y acompañamiento. Esperamos pronto gritar tus goles al ritmo de la samba en el "Lito".

Roger Rojas solicitó no dar a conocer su diagnóstico, para no generar especulaciones y se quiere enfocarse única y exclusivamente en su recuperación.

Según revelaron en UNAFUT, el hondureño ya tenía su permiso de trabajo al día pero ante lo sucedido no podrá jugar con la camiseta de los Tiburones del Pacífico. En el fútbol nacional, Rojas ha jugado con La Liga, Cartaginés y Sporting FC.