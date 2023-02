Segura volverá a las canchas dentro de muy poco tiempo

Redacción- El jugador tibaseño Ulises Segura afirmó estar muy ilusionado de estar cerca de volver a las canchas tras un calvario de nueve meses por una lesión de ligamento cruzado anterior y menisco.

Ulises se lesionó el pasado 30 de mayo del 2022, donde el departamento médico indicó que tendrían que operarlo y estaría alejado de los terrenos de juego alrededor de seis a nueve meses.

Segura dijo en conferencia de prensa que se siente muy bien, ya que tiene unos 22 días de entrenar con el conjunto morado y donde ya lleva algunos colectivos con sus compañeros en la búsqueda de la forma física para estar rápidamente disponible para Jeaustin Campos.

Lea también: Paulo Wanchope: «Todos queremos en el Cartaginés estar en los primeros lugares»

«Yo me siento muy bien he estado entrenando bastante tiempo con el equipo, además ya llevo dos colectivos y poco a poco me voy sintiendo mejor lo que me falta es ir amoldando la parte del ritmo y estar siete meses afuera es difícil pero es importante manejarlo de buena manera y tener calma», afirmó Ulises Segura.

Ulises también añadió, que lo más difícil de estar tanto tiempo de baja, es volver al punto óptimo en la condición física, pero con los entrenamientos y los días, Segura espera volver muy rápido bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Ahora, tras superar dicha lesión, Ulises Segura esperar contar con regularidad y dejar atrás todo el tema de las lesiones, ya que los últimos años han sido complicados para el volante morado.