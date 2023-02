Redacción- La Sele Sub-17 logró empatar 2-2 ante Jamaica y así seguir con el paso perfecto en el Premundial sub-17 y así avanzar a la siguiente ronda como líder del grupo.

Gran tapada de Claudio Garita, tras lograr detener el remate del jugador de Jamaica y así evitar la caída de su portería en los primeros minutos del primer tiempo.

Cayó el gol de Jamaica, apareció Alexavier Gooden que sacó un gran remate de tiro libre y así vencer al portero Emmanuel Garita y poner el 1-0 en 16 minutos del primer tiempo.

⚽ Picture perfect strike by Alexavier Gooden from outside of the box!

Llegó el segundo gol de los Reggaes Boys, ahora apareció Adrián Reid que anticipó un centro de tiro de esquina y así poner el 2-0 en 61 minutos del complemento.

⚽ What a finish! Adrian Reid flicks it and sends it to the back of the net and 🇯🇲 @jff_football takes a 2-0 lead over 🇨🇷 @fedefutbolcrc.#CU17C pic.twitter.com/ZQ2asP2Aty

— Concacaf (@Concacaf) February 17, 2023