Ibrahimovic podría volver a jugar este viernes 10 de febrero

Redacción – El polémico delantero sueco, Zlatan Ibrahimovic, afirma que a sus 41 años sigue siendo Dios, el número uno del fútbol mundial lo cuál le ha generado un mar de críticas al atacante que alista su vuelta a las canchas con con el AC Milan de Italia.

Tras más de medio año sin ver minutos, cuando jugó contra el Sassuolo en el mes de mayo de 2022, Ibrahimovic vuelve a una nómina de la Serie A y, como no podía ser de otra manera, en su máximo esplendor luego de superar una lesión de ligamento cruzado.

Fiel a su estilo, el famoso atacante señala que a sus 41 años aún le quedan muchos capítulos por escribir debido que su calidad sigue intacta, por lo que buscará ayudar al cuadro rojinegro a mejorar sus números en el Calcio Serie A.

Desde la óptica de Zlatan durante sus 25 años de carrera siempre ha recibido críticas, las cuáles afirma que recibe por siempre estar en la cima del fútbol mundial y en charla con Mediaset Italia señala que aún sigue siendo Dios del balompié.

«Sigo siendo Dios; el número uno. Me siento muy bien. He vuelto al grupo y me siento libre, tanto dentro como fuera del campo. He hecho todo lo posible para ayudar al entrenador, a los jugadores y al club desde fuera durante este tiempo. He sido paciente.

«¿Las críticas? Si no las recibes es que no estás en la cima. Me han criticado durante 25 años porque soy el número uno. Me he acostumbrado. Es como echar gasolina al fuego. Mi reaparición no tiene que ser por caridad. Si voy a jugar, tiene que dar resultados», afirmó Ibrahimovic a Mediaset Italia.

Ante su vuelta a las canchas, Zlatan podría convertirse en el jugador más longevo de la Serie A italiana en marcar un gol. Ese honor lo tiene otro jugador legendario del Milan, Alessandro Costacorta.

Asimismo, tiene también a tiro entrar en el Top 20 de los goleadores históricos del calcio italiano. Cuenta en estos momentos con un total de 155 dianas, distribuidas entre los tres equipos en los que ha militado (Juventus, Inter y AC Milan)