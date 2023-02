Redacción-Después de más de un mes de la supuesta infidelidad del actor Jorge Salinas con su nutrióloga, Anna Paula Guerrero, la esposa y también actriz, Elizabeth Álvarez salió a dar sus declaraciones en medio de un severo episodio de afonía.

“Hola, chicos. No puedo hablar, quisiera hablar con ustedes como siempre (…) tuve un episodio de asma, estoy afónica, les ofrezco una disculpa, me encantaría hablar con ustedes, pero, de verdad, estoy afónica, me da una pena terrible el no poderme comunicar”, explicó.

Desde que explotó el escándalo, Álvarez se había mostrado hermética en sus redes sociales y no fue sino hasta el Día de San Valentín, hace dos semanas, que volvió a publicar una fotografía a lado de Salinas, situación muy criticada por algunas y algunos usuarios de Instagram.

Aunque no entró en detalles de lo sucedido, sí aclaró que su relación se encuentra en un buen lugar, descartando cualquier especulación de separación:

“Mis vidas, muchísimas gracias, yo estoy bien, estamos bien todos, somos un matrimonio hermoso y ustedes son los testigos que, durante 11 años, nos han visto como estamos juntos, no tengo nada más que decir, de verdad quisiera decir cosas, pero ¿qué puedo decir?”, señaló.

Además, expresó que ella y Jorge tienen un matrimonio sólido que, a lo largo de todo este tiempo, han formado un hogar a lado de sus mellizos Máxima y León, y aclaró que seguirán captándolos juntos, al realizar salidas familiares y seguir con sus vidas, como evidenciaron unas fotos recientes, difundidas por “El gordo y la flaca”, donde aparecen juntos comiendo un helado.

“Nosotros seguimos haciendo nuestra vida todos los días, estamos en familia, ¿qué les puedo decir? A lo mejor ustedes están esperando que diga algo malo, que estoy segura de que no, pero es que no es así”, dijo.

“Les digo de corazón que somos un matrimonio sólido, estamos juntos, contentos, es que de verdad, sin comentarios… me seguirán viendo con mi esposo y con mis hijos, en el restaurante, comiendo el helado”, destacó.

Reiteró que tanto ella como su pareja están acostumbrados a escuchar los rumores que de ellos se hablan, por el medio en que se desarrollan, pero declaró que nada de eso los afecta y que lo único que verdaderamente les importa es el bienestar de su hija e hijo.