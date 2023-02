«Dos situaciones de penal claras, un arbitraje desordenado y con falta de muchas cosas, no me puede castigar, al otro no lo castigaron (Jeaustin Campos), acá todo es parejo, seguro no me van a castigar. No estoy diciendo las palabras que dijo el otro, la otro no lo castigaron. Es más debería de decirla para ver si me castigan y que la prensa vea la diferencia que hay de trato. Creo que la digo mentalmente (árbitro inepto).

El trabajo arbitral dejó mucho que desear en todo, ver lo que pasó en la cancha con el otro equipo deberían de preocuparse, ahora yo estando en la línea es terrible eso a nivel de cancha es verdaderamente terrible, pucha vamos a ver si esto mejora, en el partido de ayer Pérez tenía que ir ganando 2-0. Pero como el marcador era a favor de Saprissa, indudablemente todo se acomoda y no ven eso.