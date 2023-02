Por las pocas publicaciones que ha hecho la artista junto a su esposo, aumentaron los rumores

Redacción– Durante 23 años, Thalía vivió una historia de amor al lado de su esposo, Tommy Mottola, a quien conoció en 1999, mientras grababa la novela «Rosalinda».

Sin embargo, todo parece indicar que ese romance llegó a su fin, aparentemente por una infidelidad por parte del empresario de 74 años.

Una de las principales razones que habría despertado la intriga entre sus seguidores, sería que desde el año pasado, la cantante dejó de publicar, en redes sociales, fotos junto a su esposo, ni siquiera para navidad.

El programa «El Gordo y La Flaca» desmintió los rumores de infidelidad ya que, la periodista Lili Estefan contó que habló con ellos.

“Hoy hablé con ambos, están felices, están contentos, todo está perfecto, todo está espectacular. Vemos la influencia de cómo son estos ‘influencers’. No voy a mencionar el nombre de la persona que crea todos estos chismes. Es la cuarta vez que esta misma persona le crea un chisme a ella, no me imagino a Thalía en ningún momento en salir a desmentir ninguno de estos cuatro chimes”, mencionó.