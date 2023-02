Redacción- Aparentemente un niño de siete años está internado en el Hospital Nacional de Niños luego de que su madre le provocara una quemadura por quitarle ¢200.

En una entrevista para el programa Calle 7, su abuelo realizó la denuncia y contó todo lo sucedido, algo que describe como muy doloroso.

El abuelo del pequeño, Álvaro González aseguró que él vio a su nieto triste y con la quemadura, por lo que le preguntó a su hija y ell le respondió que tuvo que castigarlo.

«Le pregunté, papi que le pasó ahí, lo vi triste y no me quiso decir, entonces le pregunté a mi hija y me respondió: ‘tuve que castigarlo”, afirmó el abuelo del menor.