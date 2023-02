No es la primera vez que Ureña critica la gestión de la Fedefútbol

Redacción- El delantero del Club Sport Cartaginés, Marco Ureña, no titubeo para lanzar dardos contra la Federación Costarricense de Fútbol.

Para Marco Ureña es doloroso ver como año tras año las selecciones menores del país fracasan en sus torneos internacionales.

Por lo que tiene claro que debe haber un cambio lo más pronto posible para que los futbolistas tengan verdaderos procesos que los ayude en un mundial mayor.

Según Ureña, el haber tenido tanto rodaje internacional le ha dado el conocimiento necesario para poder hablar del tema.

Sin embargo, sabe que ese conocimiento que tienen los jugadores de experiencia no cae nada bien en la Federación Costarricense de Fútbol, la cual es comandada por Rodolfo Villalobos.

«En la Federación no nos van a buscar nunca porque sabemos de fútbol, porque queremos ayudar, porque lamentablemente en Costa Rica nos miden por el poder, a las personas en nuestro país cuando tienen poder y uno llega con conocimiento no puedo hablarle porque tiene el poder, los que tienen el poder no saben nada de fútbol, saben mucho de política pero de fútbol no, no nos van a buscar nunca”, dijo Ureña a Deportes Repretel.

De esta manera, el futbolista fue contundente con sus palabras y dejó en claro lo mal administrado que está el balompié nacional.

Esta no es la primera vez que Ureña lanza criticas contra la Fedefútbol, pues en el pasado ya había hecho señalamientos contra el mal manejo que hay en la institución.