Venegas se convirtió en el máximo goleador del torneo

Redacción- El delantero rojinegro Johan Venegas dijo al final del partido que a pesar de que La Liga vive un buen momento no hay receta mágica, ya que todo es fruto del trabajo del día a día.

Venegas resaltó que todo es producto del trabajo, no tienen una receta mágica para jugar en la forma en la que juegan, sino que todo lo que hacen dentro del terreno de juego lo practican durante la semana.

Además, recalcó que todos los jugadores y el staff técnico están en una misma sintonía, ya que todos están unidos para un mismo objetivo el cuál es poder alzar la tan ansiada 31.

«Todo es producto del trabajo no hay una receta mágica, el compromiso de todos es para un mismo objetivo que todos queremos. Estamos en crecimiento no nos ponemos un techo y lo que marca este equipo es el día a día; vamos un partido a la vez y sabemos que no hemos ganado nada», afirmó Johan Venegas a FUTV.

Seguidamente, Johan declaró que no se ponen techo para su crecimiento como equipo, ya que si siguen bajo la misma línea de trabajo pueden seguir creciendo mucho más.

Finalmente, Johan Venegas terminó diciendo que ellos son conscientes de que viven un gran momento pero no puede tirar las campanas al aire ya que falta mucho camino y todavía no han ganado nada.