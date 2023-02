Alvarado negó haber influido en todo lo que dijo la presentadora en la entrevista con De Boca en Boca

Redacción– Ante la más reciente entrevista que brindó Keyla Sánchez donde habla de todos los ataque que ha recibido por parte de influencers costarricenses, Alex Alvarado salió a dar la cara.

El presentador tocó varios puntos con respecto a lo que mencionó Sánchez en su entrevista, negando todo tipo de conexión con los ataques.

«Yo no le puse el sobrenombre de Kebria, ni tampoco me he metido con el arroz y los frijoles de nadie, de repente son las consecuencias de nuestros propios actos no cree?», agregó.

El creador de contenido al igual que Diego bravo, fueron señalados como los responsables de las fuertes críticas y perdidas de patrocinadores de la presentadora.

Sin embargo, Alvarado habló en su video que todo lo que le pasó a Keyla se lo ha buscado ella por no actuar de la mejor manera.

Además, quiso dejar en claro que a él no le cae mal la presentadora, y que el conflicto que tuvo por su disfraz de Halloween fue nada más que por humor.

Alvarado quiso desliarse de todos los comentarios que lo señalan, y por su lado, Diego Bravo no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, ya informó que se está preparando con un video.