Redacción – Cristiano Ronaldo festeja su primer gol en la Liga de Arabia Saudita al darle un agónico empate de 2-2 a Al Nassr ante Al-Fateh.

El Bicho se vistió de héroe para su club, donde es titular indiscutible y que en el que tuvo que redoblar esfuerzos para salvar al menos un punto.

Al-Fateh golpeó primero al equipo de CR7, que vio como el español ex-jugador del FC Barcelona, Cristian Tello, apareció con un certera definición para el 1-0 en 12 minutos.

Talisca, delantero brasileño del Al Nassr puso el 1-1 al minuto 42. Pero la felicidad le duró poco debido que al minuto 58 del segundo tiempo apareció Sofiane Bendebka con el 2-1 momentáneo y así impacientar al astro lusitano.

Ronaldo is 𝐔𝐏 𝐀𝐍𝐃 𝐑𝐔𝐍𝐍𝐈𝐍𝐆 🐐

He calmly converts a penalty-kick in second-half stoppage time to level on the night and open his account in Saudi Arabia 💪#RoshnSaudiLeague | #CR7𓃵 | @EnFatehclub | @AlNassrFC_EN | @Cristiano pic.twitter.com/L3tiql2DNG

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 3, 2023