Bolaños ha estado borrado en el primer equipo morado

Redacción – El técnico del Monstruo, Jeaustin Campos, dice estar contento que Christian Bolaños haya reconocido sus errores en el Saprissa y por eso afirma que ahora sí el volante de 38 años va tener una competencia leal con sus compañeros.

Aparente impuntualidad y otras situaciones que pasaron en el camerino generaron que Campos marginara por completo al ídolo morado, que en el Clausura 2023 no ha jugado ni un solo minuto en las primeras cinco jornadas.

Sumado a la novela en la primera fecha del torneo, donde una publicación de la esposa del futbolista generó malestar en el entrenador, dándose dimes y diretes en redes sociales que hicieron que hasta el Saprissa sacara un comunicado de prensa.

Pero ya eso quedó en el pasado, debido que Bolaños tuvo una charla con Campos y ya habrían limado asperezas dejando todo en el pasado, por lo que el mediocampista que porta el número 2 en su uniforme promete dar un giro en su estancia en el club morado.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y contó de la situación del gran referente del club, que en el torneo le ha tocado quedar fuera de convocatoria al estar borrado por completo por el cuerpo técnico, pero ahora parece que todo cambiará.

«Con el tema de Christian, me alegra mucho que Bolaños haya reconocido sus errores, que van en contra de lo que cualquier camerino pueda manejarse, que eso no le permitía competir sanamente porque han sido errores que desafortunadamente hacen que no tenga esa competencia y yo no puedo sacar a muchachos que están trabajando bien y que cumplen con horarios, así como con todas las indicaciones que se les da a los jugadores para darle una competencia leal para Bolaños.

Christian reconoció sus errores y hay situaciones que son de camerino, esperemos que tenga un buen comportamiento con las situaciones que rodea un buen ambiente en el camerino, no tengo problema que si hay un gran cambio tendrá una competencia leal y ahora se torna en un tema futbolístico», afirmó Jeaustin Campos.