Ortega afirmó ser fan del herediano desde ahora.

Redacción– Laura Ortega es la nueva fan del herediano, así lo aseguró luego del recibimiento de su novio, Fernán Faerron.

Y es que, este miércoles, la modelo vio el primer juego de su novio, sin embargo, fue desde su casa, pero llegó a la conclusión de que tendrá que asistir con un bozal cuando vaya a los estadios.

«Creo que voy a tener que ir con bozal, fue el primer partido que vi a Fernán y me di cuenta que soy una maleante, no puedo quedarme callada y se me salen mi malas palabras», agregó.

Con su conclusión, se dio cuenta que así no podrá ir a los estadio y más que nadie va a querer estar a su lado.

La modelo ha demostrado lo mucho que apoya a su novio, acompañándolo a su recibimiento, donde se robó las miradas de todos.