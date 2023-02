Redacción – Este 2 de febrero, Keylor Navas dejó París para unirse al Nottingham Forest, donde el tico está muy emocionado por tener el desafío de jugar en la Barclays Premier League de Inglaterra, que es considerada la mejor liga del mundo.

Navas llegó al club inglés para conocer las instalaciones del Estadio City Ground, que será la casa del costarricense como mínimo hasta mayo, ya que el PSG lo prestó al Forest hasta el final de la presente temporada.

En su arribo oficial, el tico fue presentado como un rey, ya que posó para las fotos sentado en un trono dando a entender que a Navas lo ven en Nottingham con mucho respeto por su gran carrera deportiva tras pasar por las ligas de España y Francia.

Keylor is in the building. 😍 pic.twitter.com/hLQYNELhtf

— Nottingham Forest FC (@NFFC) February 2, 2023