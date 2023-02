Lateral es pieza clave en el engranaje de Horacio Esquivel

Redacción – Recordado por muchos morados por su pasado por el Monstruo, Walter Cortés vive un renacer en Guanacasteca, donde ha trasladado la mentalidad ganadora que aprendió en las filas del Deportivo Saprissa al camerino pampero.

Cortés tiene en su currículo dos títulos nacionales y una Supercopa ganada con el cuadro morado durante su estancia desde el enero del 2020 a septiembre del 2022.

En ese período con los morados disputó un total de 47 partidos. Además, esa estancia por el equipo más ganador ha ayudado mucho al futbolista de 23 años, que en el plantel comandado por Horacio Esquivel es pieza fundamental.

En las filas de Guanacasteca, Walter recobró la ilusión por jugar fútbol, ya que en el Monstruo la fue perdiendo poco a poco debido a diferentes cosas. Pero eso ya es parte del pasado y el jugador está mentalizado en dar ayudar a la ADG a salvarse del descenso.

Incluso, en lo que va del certamen ya suma un gol, que le hizo al Herediano en la fecha 4. Walter Cortés conversó con AMPrensa.com en el Estadio Chorotega y todo lo aprendido en Saprissa lo ha intentado llevar al club con sede en Nicoya.

«Agradezco al Deportivo Saprissa porque fue un equipo que me ayudó a forzar una mentalidad ganadora, pasé bonitos momentos, fui campeón dos veces y ahora siento que el cambio me ha sentado bastante bien, he venido sumando minutos y gracias a Dios he podido anotar, entonces he tomado confianza que tenía antes, que la fui perdiendo poco a poco, pero ahora feliz porque la he vuelto a recuperar, feliz por el cambio y debo reconocer que la mentalidad ganadora que aprendí en Saprissa la he traído a la ADG, también esa mentalidad de equipo grande de siempre buscar ganar la tenemos en Guanacasteca», afirmó Walter Cortes en charla con AMPrensa.com en el Estadio Chorotega.