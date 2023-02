Tuvo un admirador secreto que la llenaba de regalos mientras participaba en Dancing with the Stars

Redacción– Su situación sentimental es lo que más le preguntan a Kimberly Loaiza, la ex combatiente que sin duda es una de las solteras más codiciadas del país.

La ex participante de Dancing with the Stars, estuvo en el programa de TD Más, «Sin Peladez en la Lengua», donde habló sobre su vida amorosa.

«Yo quiero salir casada de mi casa, si no pasa así, le digo está bien pero quiero anillo con fecha de boda», dijo Loaiza.

Entre las muchas preguntas que recibió, Kimberly aseguró que esta soltera porque quiere, no ha aparecido la persona que le aporte algo positivo a su vida y aclaró no referirse a lo económico porque según ella, trabaja como loca.

En su paso por DWTS, Loaiza tuvo un admirador secreto, el cual la llenaba de regalos todas las galas.

Meses después se conoció que en el concierto e Daddy Yankee, la modelo conoció al sujeto, sin embargo, no se llegó a nada más.