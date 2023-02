Pamperos mostraron carácter en visita a Guadalupe

Redacción – El gerente deportivo guanacasteco, Yosimar Arias, afirma que la llegada de Horacio Esquivel fue algo muy bueno para la ADG, que está en franca lucha para evitar el descenso a la segunda división en el actual Clausura 2023.

Arias está satisfecho con el trabajo que realiza el timonel de 62 años, que ha llegado a darle un plus al cuadro con sede en Nicoya, el cuál ha mejorado notablemente desde que arribó el estratega oriundo de Limón a dirigir.

Echando mano de su astucia y gran colmillo como entrenador, Esquivel le ha dado una buena identidad a juego a Guanacasteca, que durante los 90 minutos de cada partido pelean al máximo cada balón ya que saben lo se juegan en la lucha para no descender.

Eso se vio reflejado en el empate de oro de 1-1 de ADG en su visita a Guadalupe, que se topó con un cuadro pampero aguerrido que deja el último lugar de la tabla acumulada, gracias que llegaron a 18 puntos, mientras que Santos queda en 17.

Según relata el directivo pampero, Horacio trabaja mucho la parte mental, lo cuál es esencial para que los jugadores no pierdan el foco dar la vida siempre, ya que representan a un equipo que cuenta con gran afición en toda la tierra de las bombas y retahílas.

Yosimar Arias habló con Tigo Sports y afirma que el único beneficiado es Guanacasteca al tener un estratega como Horacio Esquivel en el banquillo de la institución.

«Con la llegada del profe Horacio Esquivel atinamos muy bien, porque vieras que vivir en el descenso no es fácil y estamos en el descenso desde que inicio el campeonato, siempre estamos de últimos, el profe Horacio trabaja mucho la parte mental y aparte de que tiene esas condiciones, él sabe escuchar y en mi caso soy una persona de fútbol, jugué durante 20 años, Horacio siempre me pregunta y me da la oportunidad de hablar con los muchachos, entonces eso es muy bueno, el único beneficiado es el equipo y la llegada de Horacio Esquivel fue muy buena para la ADG«, afirmó Yosimar Arias a Tigo Sports.