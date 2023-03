Torres ha ganado en cinco oportunidades los X-Knights

Redacción – El famoso piloto español, Dany «Pajarito» Torres, asegura que ama Costa Rica y por eso aprovechará su regreso en los X-Knights para portar un casco pintado con la bandera tica y con la frase «Pura Vida».

Torres es uno de los grandes consentidos cada vez que visita Costa Rica, el cuál ya tiene varios años sin venir, ya que en octubre del 2020 había anunciado su adiós de las pistas pero en este 2023 decidió volver al máximo nivel con su moto.

En ese proceso lejos de las pistas tuvo que soportar un total de 10 cirugías, pasando horas que parecían interminables en el quirófano, aún así, el piloto se mantuvo fuerte y tras cuatro años sin estar en suelo tico pudo regresar con la ilusión.

Ahora ya tiene su mejor repertorio de maniobras, con el fin de enamorar un público tico que siempre le ha mostrado un profundo respeto y cariño, lo que motiva de gran manera al piloto, que llega a suelo nacional tras brillar en eventos de Francia y Alemania.

Dany Torres conversó con AMPrensa.com y califica como un orgullo pintar su casco con la frase «Pura Vida», esto con el fin de devolverle un poco a los fanáticos costarricenses ese enorme cariño que le tienen cada vez que salta a una competencia en el país.

«Es un placer volver a Costa Rica, ya he venido varias veces he estado cuatro o cinco años ausente y con ganas de darlo todo para poder disfrutar de todo. El público tico siempre me ha dado mucho cariño, siempre me ha gustado traer algún detalle para el país, amo Costa Rica, es un orgullo pintar mi casco con el Pura Vida, es un orgullo poder usar este casco aquí en los X-Knights 2023″, afirmó el Pajarito Torres a AMPrensa.com.

En el currículo de Torres destaca haber ganado en cinco oportunidades los X-Knights, por lo que se espera mucho del motociclista, que durante su retiro de las competencias se mantuvo practicando nuevas maniobras y movimientos.

Ganó las ediciones 2007, 2008, 2009, 2010 y 2013, mientras su última presentación fue en el 2019. Ahora volverá al país cuatro años después.