Vargas dijo que no tiene planeado salir de su club

Redacción- El espigado zaguero patrio, Juan Pablo Vargas dijo en media concentración de La Sele previo al juego por Liga de Naciones ante Martinica, que no tiene pensado salir del Millonarios FC excepto que fuera un salto de mucha calidad, refiriéndose a Europa.

Vargas comentó que el no se considera el mejor, pero se siente bien que le reconozcan su esfuerzo y su gran trabajo que se ve reflejado jornada a jornada en su club.

Además, señaló que por ahora no tiene presupuestado salir de Millonarios FC, ya que se siente bien con sus compañeros, cuerpo técnico y afición que siempre le demuestran el cariño y respeto que le tiene al costarricense.

«No me considero el mejor pero he trabajado fuerte, en Millonarios me siento bien pero para salir de mi club, debe ser un salto de mucha calidad ya que sino no se plantearía una salida», afirmó Juan Pablo Vargas.

Por otra parte, Juan Pablo indicó que la única manera de salir de su club, es prácticamente irse a Europa ya que dijo que debería de ser un salto de mucha calidad para abandonar las arcas blanquiazules.

El defensor se ha convertido en una pieza clave del 11 titular de Millonarios, donde los aficionados y compañeros han dicho públicamente que Vargas llegó a aportar mucha solidez y garra convirtiéndolo en uno de los mejores de la Liga Colombiana.

En otras noticias de La Sele:

Ian Lawrence y Jose Pablo Córdoba no hicieron el viaje a Martinica, por lo que podrán jugar con sus respectivos clubes.

Mientras que Daniel Chacón, se quedará entrenando en las instalaciones de la Fedefútbol.