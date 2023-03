El actor ha participado en diferentes proyectos de grande altura

Redacción– El reconocido actor, Harry Shum Jr, deslumbró en la alfombra blanca de los premios Óscar 2023.

Nacido en Limón, el artista es parte del elenco de la película “Everything Everywhere All at Once”, la cual fue nominada a la categoría de mejor película.

El actor ha participado en diferentes proyectos de talla grande, como su participación en la serie Glee, la cual lo lanzó al estrellato.

También siendo parte del elenco de la película dirigida por el costarricense, Hernán Jiménez, «Love Hard».