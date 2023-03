Redacción- . El país sigue destacando a nivel internacional. Ahora poseemos el mejor aeropuerto regional.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) fue seleccionado por segundo año consecutivo como el mejor de Centroamérica y el Caribe en los q

Categorizados como los ‘Oscar’ de la industria aeroportuaria al reconocer a las terminales líderes en el mundo.

“Este reconocimiento es el resultado del compromiso de AERIS y el AIJS como la puerta de entrada a las experiencias pura vida, de mejorar la experiencia al pasajero, por medio de un gestor que va más allá del contrato de gestión interesada y un aeropuerto que quiere no solo estar al nivel, pero incluso superar, los estándares de la región”, explicó Ricardo Hernández, director General de AERIS Holding Costa Rica.

El AIJS también fue receptor, al igual que en el 2022, del galardón de The Cleanest Airport in Central America & Caribbean, así como del Best Airport Staff in Central America & Caribbean.

Este último destaca al aeropuerto en la región cuyo servicio al cliente en temas como actitud, amabilidad y eficacia es sobresaliente. Colaboradores de puestos como mostradores de información, personal de seguridad, tiendas, y establecimientos de bebidas y alimentos, son los receptores de este honor.

El peso de estos galardones radica en que pasajeros de todo el mundo (de aproximadamente 550 aeropuertos) participan en una encuesta de satisfacción del cliente para decidir a los ganadores.

Los World Airport Awards comenzaron en 1999, cuando Skytrax lanzó su primera encuesta mundial de satisfacción del cliente en aeropuertos, y más de 20 años después, son considerados un punto de referencia de calidad para la industria aeroportuaria.