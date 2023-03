López lamentó derrota ante Santos

Redacción – El respetado volante hondureño, Alex López, dio la cara ante el mal momento de La Liga en los últimos días, el cuál califica que no tiene explicación y asegura que la culpa es de los jugadores nada más.

López señala que han tenido dos partidos malos, uno en Concachampions al perder por 0-3 ante Los Ángeles FC de la MLS y caer también 0-2 ante Santos de Guápiles en La Catedral, lo cuál ha generado el enorme enojo de los liguistas en redes sociales.

Incluso, el plantel comandado por Andrés Carevic recibió cinco goles en los últimos dos cotejos, lo que tiene disgustada también a la afición manuda, que teme que los fantasmas que persiguen al club desde hace varios años revivan.

Lea también: Guanacasteca denuncia que Waston anotó en offside en triunfo morado en Nicoya

Alex López habló con FUTV y señala que pareciera que todo lo que han venido haciendo bien ya no sirve en el certamen, donde de paso perdieron el liderato.

«No hay explicación, la culpa es de nosotros, dos partidos malos y dos partidos en los que no hemos hecho las cosas como deberíamos de hacerlas y ese es el resultado, dos perdidas en casa que nos duelen mucho. Veníamos con una capacidad donde no nos metían mucho gol y más en casa, recibir cinco goles en dos partidos, sabemos que hay que mejorar mucho y la verdad que es difícil para nosotros, porque en dos partidos el trabajo que hemos venido haciendo pareciera que ya no nos sirve, estas cosas es mejor que pasen ahora y que no pasen al final, también saber que es complicado mentalmente, saber que dos partidos perdidos en casa golpean», afirmó Alex López a FUTV.