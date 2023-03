Zamora quedó liquidado mentalmente por su alta autoexigencia

Redacción – El habilidoso volante del Monstruo, Álvaro Zamora, revela que está trabajando con un psicólogo para dejar de ser tan autoexigente en el Saprissa, debido que esa presión que se pone él mismo lo ha liquidado mentalmente.

Zamora reconoce que tuvo una baja en su nivel en varios partidos del campeonato, pero eso se dio por el golpe mental que había sufrido, que generó que fuera enviado a la banca por Jeaustin Campos, quién se enteró de lo que pasaba el mediocampista.

Campos envió al banquillo en varios juegos a Álvaro, que reconoce que está recuperando su confianza tras estos momentos incómodos que le ha tocado vivir, luego de que el campeonato pasado jugara casi todos los juegos y ahora fue necesario que parara.

Álvaro Zamora señala que ahora está en búsqueda de no bajar más su nivel, esto con el fin de mantenerse siempre al 100% y así rendir en el Saprissa, debido que es consciente que está en un club donde tiene mucha presión siempre.

«Soy consciente que tuve una baja en mi rendimiento en un par de partidos, ahorita recuperar mi confianza fue muy importante para mí y ya vengo jugando más partidos como titular, igual cuándo me ha tocado ser banca he entrado, entonces es muy importante seguir este camino desde el año pasado que jugué casi todos los partidos, es mi propósito estar siempre en el once titular.

Entonces trato de no bajar el nivel y que no me vuelva pasar, Saprissa es un equipo muy demandante, exigente y entonces hay que estar siempre arriba. Lo he trabajado mucho con le psicólogo, trabajo para no ser tan autoexigente porque eso me mata, sé que soy autocrítico, siempre me recalco que puedo hacer más en cada partido, eso me liquida mentalmente, entonces trato de estar tranquilo, analizar mis errores, corregirlos y seguir para adelante y me ha servido mucho la pausa que tuve a la titularidad, que estuve en banca. Eso me ayudó para darme cuenta que debo ganármelo que no me gusta estar afuera, eso es importante para el proceso», afirmó Álvaro Zamora.