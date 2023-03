Apunta que esta acción puede ser un reflejo de «pretensiones políticas» a lo interno del partido oficialista.

Redacción – El diputado del Frente Amplio (FA), Ariel Robles, considera que la mayoría de diputados que conforman la bancada del partido oficialista incurrió en un acto de violencia política contra Luz Mary Alpízar.

La crítica hecha por el legislador se dio la tarde de este martes en la sesión del Plenario Legislativo, oportunidad en la que el representante de la provincia de San José disparó contra la agrupación de gobierno.

Inclusive, el congresista deja en claro estar totalmente en contra del voto de censura que aprobaron ocho integrantes de Progreso Social Democrático (PPSD) en la Asamblea Legislativa.

Situación que no le agradó al legislador, quien dice que no se pueden tomar estas medidas alegando coincidencias de Alpízar con la bancada del FA.

Además, Robles advierte que esta acción puede ser debido a «pretensiones políticas» a lo interno del partido que lidera el Poder Ejecutivo.

Lo que generó que el diputado manifestara su perspectiva de lo que es la política, debido a que considera se trata de concordar en algunos criterios.

«Yo me solidarizo con la compañera Luz Mary Alpízar, porque nunca en este país podremos permitir que se le den censuras a quien coincide por las ideas, no importa quién sea, tendríamos que aplicarnos votos de censura todos los días por coincidir por algo, entonces que no se disfrace la violencia política y las pretensiones políticas internas de cualquier partido, que no se disfracen con que es problemático coincidir sobre las ideas».

«A este espacio aquí vendremos a debatir y lo que he dicho aquí en el micrófono no tengo la necesidad de írselo a decir a la señora diputada fuera de este espacio, lo hago públicamente porque me parece necesario, porque la política es eso, coincidencia en las ideas», aseguró el legislador del FA.